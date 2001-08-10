Иностранец, организовавший на Сахалине ячейку экстремистской организации, отправится в колонию на шесть лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинским городским судом вынесен обвинительный приговор организатору и активному участнику экстремистского объединения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФСБ РФ по Сахалинской области.

Иностранный гражданин, 1989 г.р., разделяя радикальные взгляды, организовал на территории Сахалинской области ячейку международной экстремистской религиозной организации, деятельность которой направлена

на дискриминацию граждан России по религиозному признаку, поддержание террористических структур и запрещена в Российской Федерации. Обладая лидерскими качествами, авторитетом и умением оказывать манипуляционное воздействие он вовлек в её состав жителя г. Южно-Сахалинска из числа трудовых мигрантов. В целях склонения новых лиц к участию в незаконном объединении ими среди своего окружения велась разъяснительная и пропагандирующая деятельность, проводились конспиративные собрания, распространялась специализированная литература.

Преступная деятельность злоумышленников пресечена сотрудниками

УФСБ России по Сахалинской области в феврале 2023 г. По материалам территориального органа федеральной службы безопасности СУ СК России

по Сахалинской области были возбуждены и расследованы уголовные дела.

В судебном заседании подсудимые свою вину признали в полном объеме.

В зависимости от роли и степени содеянного указанные лица признаны виновными в совершении преступлений по ч. ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК России (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней). Суд приговорил 34-летнего организатора экстремистской ячейки к 6 годам лишения свободы. 27-летнему участнику назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.