Сахалинские волейболистки стали победительницами первенства ДФО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Лесозаводске завершилось первенство ДФО по волейболу. Медали и путевки на всероссийский финал разыграли юноши и девушки 2007-2008 г.р., рассказали ТИА "Острова" в роегиональном минспорте.
- У нас были представлены Приморье, Хабаровский край, Забайкалье, Сахалин, Амурская область, Якутия. Волейбольные матчи получились очень зрелищными: быстрый темп, четкие подачи, молниеносные передачи, яркие эмоции и острые моменты, - рассказали организаторы.
Островной регион на этих состязаниях представляло ГБУ ДО "СШ по волейболу".
В команду юношей были включены воспитанники тренеров Андрея Барановского и Алексея Волкова: Эльдар Бунак, Никита Ермолов, Дмитрий Дробышев, Захар Шатохин, Кирилл Белоногов, Владислав Светов, Сергей Ткаченко, Александр Рыбаков, Савва Шевляков, Максим Чернецкий, Степан Савватеев, Егор Соломонюк.
Островитяне заняли пятое место, пропустив вперед Республику Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Хабаровский края.
Успешнее проявила себя команда девушек (тренеры Марина Захарова, Екатерина Бронникова, Станислав Филимонов).
Островитянки были топ-фаворитами соревнований, и своей блестящей игрой подтвердили репутацию сильнейших на Дальнем Востоке.
Сахалинские волейболистки выиграли пять матчей, отдав соперницам только одну партию. Закономерный итог - первое место. Второй призер - Забайкальский край, третий - Приморский край.
Победительницами первенства ДФО стали Дарья Туркина, Анастасия и Екатерина Ёжиковы, Софья Васько, Виктория Королёва, София Портных, Мария Свитлик, Софья Рубцова, Анастасия Приступчик, Злата Дмитрина.
Лучшей связующей турнира была признана Дарья Туркина, а лучшим игроком - Мария Свитлик.
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