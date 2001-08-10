Тихоокеанское
информационное агентство
3 Февраля 2023
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10:11, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Двум сахалинским горнолыжникам присвоено звание мастеров спорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписал приказ № 11-нг "О присвоении спортивного звания "Мастер спорта России". Согласно этому приказу, на Сахалине стало на двух мастеров спорта больше, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Звание мастера спорта присвоено горнолыжникам Роману Зверяну и Александру Кудрявцеву. Оба спортсмена - воспитанники СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду г. Южно-Сахалинска.

Роман Зверян выполнил норматив, став победителем этапа Кубка России. Александр Кудрявцев также отличился на соревнованиях всероссийского уровня.

Добавим, что горнолыжники являются спортсменами-инструкторами ЦСП Сахалинской области.

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