Юных сахалинцев приглашают заниматься тяжелой атлетикой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В спортивной школе "Кристалл" стартовал набор детей на отделение тяжелой атлетики. Приглашаются мальчики и девочки в возрасте от 9 лет. Занятия проходят на бюджетной основе, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

Прием документов осуществляется онлайн до 22 февраля 2023 года по ссылке.

Оригиналы документов принимаются до 27 февраля (включительно) в отделе спортивной подготовки СШ "Кристалл" по адресу: ул.Горького, 29, второй этаж.

Для зачисления в группу ребятам предстоит продемонстрировать уровень своей физической подготовки. В число обязательных упражнений входят прыжок с места, подтягивания в висе, отжимания (полный перечень нормативов представлен на сайте СШ "Кристалл".

Сдача контрольных нормативов пройдет 1 марта 2023 в 10:30 и 15:00 в зале тяжелой атлетики СШ «Кристалл» по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул.Горького, 29, цокольный этаж.

Тренировки включают в себя эффективную силовую подготовку под руководством квалифицированных тренеров: Михаила Щербака – мастера спорта СССР по тяжелой атлетике и Олега Васильева – тренера первой категории, который является кандидатом в мастера спорта по этому виду спорта.

Справки по телефону: 8 (4242) 240-166.