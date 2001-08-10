Тихоокеанское
информационное агентство
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11:08, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинский тяжелоатлет установил новый рекорд России

Сахалинский тяжелоатлет установил новый рекорд России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинец Глеб Отпущенников завоевал золото первенства России по тяжёлой атлетике, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли в Туле и собрали более 500 спортсменов, представляющих 76 регионов страны, а также Беларусь.

Глеб Отпущенников выступал в категории супертяжеловесов – «109+ кг». В толчке спортсмен установил новый рекорд России, показав результат 211 кг. В рывке тяжелоатлет поднял 165 кг. С суммой 376 кг спортсмен завоевал золотую медаль соревнований. Ближайший соперник, представляющий Москву и Кабардино-Балкарию, отстал от сахалинца на 16 кг.

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