В VII Спартакиады пенсионеров России Сахалинская сборная заняла 4 место

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр города Сергей Надсадин поздравил южносахалинцев, принявших участие во всероссийских соревнованиях в Тольятти. Сборная Сахалинской области заняла четвертое место среди 74-х регионов страны, а также одержала победу в командном зачете по дартсу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сергей Надсадин отметил успех спортсменов серебряного возраста и вручил им благодарственные письма, почетные грамоты администрации города и памятные подарки.

- Я помню, как вы начинали свой путь, и сейчас такой потрясающий результат. Это самое яркое доказательство вашего стремления, упорства и веры в себя. Несмотря на возраст, вы активны и полны жизненной энергии. Благодарю вас за то, что сами добиваетесь таких успехов, несете огромный вклад в просветительское направление. Своим примером вы показываете, что и про здоровье надо думать смолоду, - поздравил участников состязаний мэр.

Муниципалитет на спартакиаде представляли инструкторы по спорту МАУ «Спортивный город» Любовь Предеина, Вера Пшеничникова, Владимир Забелин и Лира Денисова, возглавившая команду. На встрече спортсмены рассказали о своих впечатлениях о поездке и поделились планами на следующие соревнования.

- Мы ехали в Тольятти с одной целью - выступить как можно лучше. Крайний наш результат - 10-е место. Мы рассчитывали попасть в десятку сильнейших и подбирали команду с таким расчетом. Из 74-х команд мы заняли четвертое место, чему несказанно рады, но на следующих соревнованиях нам хотелось бы попасть в тройку лучших команд Российской Федерации. Нужно отдать должное правительству области и руководству муниципального образования. В городском округе делается очень много для того, чтобы люди серебряного возраста занимались спортом, своим здоровьем, - рассказал участник спартакиады Владимир Забелин.

Любовь Предеина стала чемпионкой России по дартсу. Соревнования в этой дисциплине проходили в два этапа. В первом этапе южносахалинка вошла в восьмерку сильнейших, из которой формировалась команда для личного первенства. Как отмечает спортсменка, постоянные тренировки и уверенность в своих силах помогли достичь высокого результата.

- Для меня спартакиада - очень значимое событие. Тольятти стал для меня самым счастливым городом в моей жизни, в моей спортивной судьбе. Я стала чемпионкой России по дартсу и серебряным призером в пулевой стрельбе. Хочу сказать, что дартсисты из других регионов были очень сильные, поэтому мой результат стал для меня неожиданностью.

Отметим, VII Спартакиада пенсионеров России прошла в Тольятти в сентябре, где сборная команда Сахалинской области заняла почетное четвертое место из 74 регионов, уступив командам Санкт-Петербурга, Тюменской и Челябинской области. Участники соревновались в пулевой стрельбе, шахматах, настольном теннисе, кроссе, плавании, дартсе и комбинированной эстафете.