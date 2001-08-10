В VII Спартакиады пенсионеров России Сахалинская сборная заняла 4 место
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр города Сергей Надсадин поздравил южносахалинцев, принявших участие во всероссийских соревнованиях в Тольятти. Сборная Сахалинской области заняла четвертое место среди 74-х регионов страны, а также одержала победу в командном зачете по дартсу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сергей Надсадин отметил успех спортсменов серебряного возраста и вручил им благодарственные письма, почетные грамоты администрации города и памятные подарки.
- Я помню, как вы начинали свой путь, и сейчас такой потрясающий результат. Это самое яркое доказательство вашего стремления, упорства и веры в себя. Несмотря на возраст, вы активны и полны жизненной энергии. Благодарю вас за то, что сами добиваетесь таких успехов, несете огромный вклад в просветительское направление. Своим примером вы показываете, что и про здоровье надо думать смолоду, - поздравил участников состязаний мэр.
Муниципалитет на спартакиаде представляли инструкторы по спорту МАУ «Спортивный город» Любовь Предеина, Вера Пшеничникова, Владимир Забелин и Лира Денисова, возглавившая команду. На встрече спортсмены рассказали о своих впечатлениях о поездке и поделились планами на следующие соревнования.
- Мы ехали в Тольятти с одной целью - выступить как можно лучше. Крайний наш результат - 10-е место. Мы рассчитывали попасть в десятку сильнейших и подбирали команду с таким расчетом. Из 74-х команд мы заняли четвертое место, чему несказанно рады, но на следующих соревнованиях нам хотелось бы попасть в тройку лучших команд Российской Федерации. Нужно отдать должное правительству области и руководству муниципального образования. В городском округе делается очень много для того, чтобы люди серебряного возраста занимались спортом, своим здоровьем, - рассказал участник спартакиады Владимир Забелин.
Любовь Предеина стала чемпионкой России по дартсу. Соревнования в этой дисциплине проходили в два этапа. В первом этапе южносахалинка вошла в восьмерку сильнейших, из которой формировалась команда для личного первенства. Как отмечает спортсменка, постоянные тренировки и уверенность в своих силах помогли достичь высокого результата.
- Для меня спартакиада - очень значимое событие. Тольятти стал для меня самым счастливым городом в моей жизни, в моей спортивной судьбе. Я стала чемпионкой России по дартсу и серебряным призером в пулевой стрельбе. Хочу сказать, что дартсисты из других регионов были очень сильные, поэтому мой результат стал для меня неожиданностью.
Отметим, VII Спартакиада пенсионеров России прошла в Тольятти в сентябре, где сборная команда Сахалинской области заняла почетное четвертое место из 74 регионов, уступив командам Санкт-Петербурга, Тюменской и Челябинской области. Участники соревновались в пулевой стрельбе, шахматах, настольном теннисе, кроссе, плавании, дартсе и комбинированной эстафете.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:36 Сегодня В Южно-Сахалинске сбили 10-летнего ребенка, выскочившего на проезжую часть
09:38 Сегодня Сахалинский зоопарк в честь дня рождения проводит розыгрыш призов
10:08 Сегодня Жителям Сахалина предлагают сдать кровь в канун Дня памяти жертв ДТП
09:49 Сегодня Личные страницы в соцсетях завели все мэры Сахалинской области
16:44 11 Ноября 12 кафе и ресторанов Южно-Сахалинска будут удивлять гостей и жителей города пельменями
- 17:01 11 Ноября Игровые площадки Южно-Сахалинска пересчитают и избавятся от опасных
15:48 11 Ноября Сахалинец угнал у пенсионерки машину на запчасти, но разобрать не успел
16:51 10 Ноября Кубок Сахалинской области по пулевой стрельбе разыгрывают в Южно-Сахалинске
12:12 1 Ноября Завершился региональный интенсив по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Сахалинской области
13:39 21 Октября Семью мобилизованного из Корсакова переселяют в новостройку
10:09 24 Октября Власти Сахалина проверяют соответствие доходов и расходов депутата Южно-Сахалинска
10:53 21 Октября Крабовое мясо и рыбное филе обнаружили сахалинские таможенники на транспортном судне
Выбор редакции
- 14:27 Сегодня В VII Спартакиады пенсионеров России Сахалинская сборная заняла 4 место
- 16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
- 15:48 3 Ноября Завершается капитальный ремонт ул. Авиационной
- 15:16 3 Ноября Подключение к газу позволяет южносахалинцам экономить на отоплении
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?