Первый турнир по следж-хоккею на Дальнем Востоке прошёл в Холмске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
13 ноября в Холмске прошёл первый в истории Дальнего Востока турнир местных детских команд по следж-хоккею. Турнир прошёл под эгидой социального проекта «Хоккей для сильных духом», который реализуется при поддержке Правительства Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в ХК "Сахалинские акулы".
Хозяевами мини-турнира на «Холмск-Арене» стала команда «Морские Львы» – она была собрана совсем недавно и пока только делает первые шаги в следж-хоккее. Противостояла ей уже более опытная команда «Сахалинские Львята» из Южно-Сахалинска, воспитанники которой разделились на два состава и выступили на турнире как «Сахалинские Львята» и «Ладья».
Турнир по следж-хоккею стал уникальным не только для Сахалина, но и для всего Дальнего Востока – ранее подобные соревнования восточнее Сибири не проводились. Команда Южно-Сахалинска передавала спортсменам и тренерам из Холмска свои ценные знания прямо по ходу турнира – от ширины расположения полозьев специальных саней до правильной постановки рук игроков на клюшках.
«Морские Львы» выставили на турнир пятёрку хоккеистов, а их состав усилили несколько воспитанников «Сахалинских Львят». Для дебюта вышло неплохо – игроки держались в санях уверенно и даже навязали небольшую борьбу, но обе игры проиграли – «Сахалинским Львятам» со счётом 2:9 и «Ладье» со счётом 2:4. Первый турнир хозяева завершили с «бронзой», но их путь в следж-хоккее только начинается – сейчас команда приглашает всех детей с ограниченными возможностями здоровья из Холмска попробовать себя в новом для них виде спорта.
Главной сенсацией и кульминацией турнира стала игра «Сахалинских Львят» и «Ладьи». И здесь болельщиков ждал настоящий сюрприз – лучше настроенные на матч, но менее опытные в следж-хоккее игроки «Ладьи» переиграли своих одноклубников из «Сахалинских Львят» со счётом 7:3, завоевав таким образом победу в турнире.
Лучшим голкипером турнира стал Юрий Дзюбенко. Лучший защитник – единственная девочка в составах команд Лолита Генералова. Лучший нападающий – Иван Зборовский. Лучший бомбардир турнира – Константин Поляков.
Впереди у «Сахалинских Львят» и «Морских Львов» тренировочный процесс и совершенствование навыков. Прошедший турнир – начало большой дружбы двух детских следж-команд Сахалина и всего Дальнего Востока.
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