Тихоокеанское
информационное агентство
5 Августа 2022
Сейчас 11:25
60,26|61,09|66,91
Мошенники продолжают атаковать сахалинцев
10:21, | Новости спорта Сахалина и Курил

Островитянам покажут «Спортивный Сахалин»

Островитянам покажут «Спортивный Сахалин»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка «Спортивный Сахалин» открылась в областной научной библиотеке, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении. Она приурочена к 75-летнему юбилею образования Сахалинской области в ее современных границах.

Информационный стенд посвящён истории становления и развития спорта на Сахалине, начиная с 1947 года по настоящее время. Выставка знакомит читателей с тем, как появились и набирали популярность у сахалинцев такие виды спорта, как лёгкая атлетика, горные лыжи, а также спортивные игры – хоккей с мячом и шайбой, шахматы.

Не забыты талантливые наставники и тренеры, сделавшие из сахалинских спортсменов чемпионов и мастеров спорта Сахалинской области и России, как и остались в памяти рекордсмены, вкладывающие тяжёлый круглогодичный труд в развитие своих физических способностей.

Также представлена информация о традиционных играх и состязаниях коренных народов Сахалина.

Выставка расположена в фойе 2-го этажа СахОУНБ и будет работать до 11 ноября. Дополнительная информация и справки по телефону +7(4242) 45-25-37, 45-25-38.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?