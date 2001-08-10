09:21, | Новости спорта Сахалина и Курил
Состоялся II этап чемпионата и первенства Сахалинской области по мотокроссу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
19 июня на мототрассе с. Горнозаводск прошел II этап Чемпионата и Первенства Сахалинской области по мотокроссу. Помериться силами собрались более 80 спортсменов из Корсакова, Томари, Долинска, Углегорска, Смирных, Холмска, Южно-Сахалинска, Невельска и Горнозаводска, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба администрации Невельского городского округа.
Перед стартом соревнований спортсменов поприветствовали мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник и председатель собрания Невельского городского округа Иван Насыпайко. Они пожелали спортсменам честной борьбы, спортивной удачи и побед.
По итогам всех заездов, места в личном зачете распределились следующим обазом: в классе «250 куб.см» первое место занял Огневский Виталий (г. Южно-Сахалинск), второе место занял Якушин Николай (клуб «Мотофлай») и третье место у Чернышова Виктора (Невельский городской округ).
В классе «125 «куб.см» среди мужчин, первым к финишу пришел Огневский Виталий (клуб «Алис»), вторым стал Пирожков Егор (г. Долинск) и третьим финишировал Ващенко Алексей (Невельский городской округ). В классе «125 куб.см» среди юношей первое место занял Иванов Захар (клуб «Мотофлай»), на втором месте Ващенко Алексей (Невельский городской округ) и на третьем месте Зайцев Кирилл (ЦТВС).
В классе «85 куб.см» первое место у Калентеева Александра (г. Углегорск), второе у Комкова Артема (клуб «Моторайс») и третье место у Тыван Артема (ЦТВС).
В классе «65 куб.см» первое место занял Пугач Арсений (ЦТВС), на втором месте Голофаст Максим (клуб «Алис») и на третьем месте Якушин Дмитрий (клуб «Мотофлай»). В классе «Ветераны» первый закончил гонку Бирюков Сергей (г. Холмск) и вторым пришел к финишу Кунга Анатолий (г. Холмск).
В классе «50 куб.см» первое место заняла Феоктистова Ярослава (пгт Смирных), вторым закончил гонку Нуянзин Захар (г. Долинск) и третье место у Евстигнеева Кирилла (г. Долинск).
В классе «OPEN» первое место у Агуреева Анатолия (г. Холмск), второе у Ларькина Владимира (клуб «Мотофлай») и на третьем месте Иванеев Алексей (г. Томари).
Так же были подведены итоги в командном зачете:
1 место - Мотоклуб «Алис» г. Южно-Сахалинск;
2 место - Спортивная школа по техническим видам спорта г . Южно-Сахалинска;
3 место - команда муниципального образования «Невельский городской округ».
Церемонию награждения провели президент региональной общественной организации «Федерация мотоциклетного спорта Сахалинской области» Алексей Смородин и главный судья соревнований Вячеслав Чайка.
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