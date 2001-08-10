Более 2200 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки, 26 ноября 2026 года, на дорогах Сахалинской области не зарегистрировали ни одного ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 107 нарушений ПДД.
Инспекторы задержали и отстранили от управления трёх водителей в состоянии опьянения, а также шестерых автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.
К административной ответственности привлекли пятерых водителей с тонировкой. Оформили два материала на должников по штрафам.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, четыре автомобиля поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 2240 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
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