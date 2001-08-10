Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 26 ноября 2026 года, на дорогах Сахалинской области не зарегистрировали ни одного ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 107 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления трёх водителей в состоянии опьянения, а также шестерых автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли пятерых водителей с тонировкой. Оформили два материала на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, четыре автомобиля поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 2240 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.