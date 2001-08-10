Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бывшая замглавы Петропавловска-Камчатского попала под подозрение в получении взятки за помощь предпринимателям с размещением торговых павильонов в обход закона, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на управление ФСБ по Камчатскому краю.

За деньги женщина помогала незаконно оформлять места для торговых павильонов, а также сохранять их владельцам право на размещение объектов, даже если те нарушали правила.

По данным ведомства, во время работы чиновница получала деньги через посредника. Кроме того, бывшая замглавы администрации, по предварительным данным, содействовала владельцам павильонов, чьи договоры уже расторгли из-за нарушений. Среди причин были несоблюдение требований к размещению торговых точек, нарушения правил благоустройства и долги по арендной плате.

«Некоторые из этих павильонов принадлежали близкому родственнику бывшего заместителя председателя городской думы. Его полномочия досрочно прекратили из-за утраты доверия», – отметили в УФСБ.

Елена Погорелова ушла с поста заместителя мэра Петропавловска-Камчатского после представления прокуратуры об увольнении в связи с утратой доверия. Проверка выявила, что она вступила в незаконные договорённости с бывшим заместителем председателя городской думы Саргисом Сарояном и не добивалась расторжения договоров на размещение торговых павильонов, несмотря на нарушения со стороны их владельцев. Кроме того, Погорелова помогла другому предпринимателю получить разрешение на установку павильона с нарушением установленных требований.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взяток и превышении должностных полномочий. Речь идёт о двух эпизодах превышения полномочий, совершённого из корыстной или иной личной заинтересованности.

Ранее женщину уволили с муниципальной службы в связи с утратой доверия. Сейчас силовики продолжают выяснять, сколько всего было незаконных эпизодов и кто ещё мог участвовать в этой деятельности.