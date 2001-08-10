Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2026
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Жителя Южно-Курильска отправили в колонию строгого режима за вымогательство
18:16, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинца будут судить за то, что укусил двоих полицейских

Сахалинца будут судить за то, что укусил двоих полицейских

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Апелляционная инстанция признала законным приговор в отношении жителя Поронайска за применение насилия к сотрудникам полиции, пишет astv.ru.

Как сообщают в пресс-службе сахалинских судов, установлено, что в июне прошлого года мужчина, не согласившись с законными действиями полицейских, укусил двух сотрудников правопорядка за плечо и предплечье, не причинив последним вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый вину не признал.

Поронайский городской суд назначил сахалинцу наказание в виде условного лишения свободы на 1 год. Мужчина обжаловал приговор, но областной суд оставил его без изменения. Решение уже вступило в законную силу.

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