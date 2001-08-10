Тихоокеанское
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13:58, | Новости происшествий Сахалина и Курил

18-летний житель Южно-Сахалинска забрался в служебное помещение магазина и украл деньги из сейфа

18-летний житель Южно-Сахалинска забрался в служебное помещение магазина и украл деньги из сейфа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже денег из служебного помещения торговой сети. Им оказался 18-летний житель областного центра.

Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, ранее в дежурную часть поступило заявление от представителя торговой сети о том, что неизвестное лицо похитило денежные средства из служебного помещения.

Выяснилось, что в Южно-Сахалинске в ночное время 3 октября текущего года фигурант путём повреждения оконного проёма забрался внутрь служебного помещения торговой точки. Оттуда из сейфа он похитил денежные средства в сумме 16 150 рублей, после чего скрылся с места преступления, распорядившись финансами по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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