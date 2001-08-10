В Приморье в огне погиб двухлетний ребенок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара в селе Михайловка, в результате которого погиб двухлетний ребёнок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

26 октября в жилом доме на улице Уссурийской произошёл пожар, в результате которого погиб малыш. На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб выехал прокурор Михайловского района Денис Широков.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной по факту пожара. Кроме того, надзорное ведомство даст оценку исполнению должностными лицами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возложенных на них обязанностей.