В Южно-Сахалинске задержали водителя, повторно севшего за руль пьяным

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, повторно управлявшего транспортным средством в нетрезвом виде. Инцидент произошёл вечером 11 октября.

Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, при несении службы инспекторы ГАИ в районе дома 111 по улице Советской остановили легковой автомобиль под управлением 37-летнего местного жителя.

При проверке документов инспекторы выяснили, что водительских прав у гражданина не было. Также полицейские заподозрили, что он может находиться в состоянии опьянения, так как на это указывали внешние признаки и поведение, не соответствующее обстановке. Водителю предложили пройти освидетельствование, по результатам которого в выдыхаемом воздухе выявили содержание этилового спирта 1,144 мг/л. От управления транспортным средством мужчину отстранили, автомобиль изъяли.

Дальнейшая проверка показала, что фигурант в конце октября 2024 года был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и лишён права управления на 1 год 6 месяцев со штрафом 30 000 рублей.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования). В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция напоминает: управление автомобилем в состоянии опьянения запрещено. Подобные правонарушения могут повлечь за собой серьёзные последствия: лишение свободы, крупные штрафы, в том числе изъятие транспортного средства, и могут повлечь не только административную, но и уголовную ответственность. Не рискуйте своей и чужими жизнями - не садитесь за руль пьяным.