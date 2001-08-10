В Южно-Сахалинске полиция раскрыла кражу из частного дома
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске полиция раскрыла кражу из частного дома. Подозреваемым стал ранее судимый 32-летний житель планировочного района Луговое.
Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, ранее в дежурную часть поступило заявление от 74-летней местной жительницы о том, что неизвестное лицо похитило имущество из её частного дома.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого.
Установлено, что подозреваемый путём отжатия окна проник в частный дом, в котором годом ранее уже совершил подобное преступление. Внутри дома фигурант приметил для кражи имущество: телевизор, насос и биотуалет. В течение нескольких дней злоумышленник неоднократно посещал дом и выносил оттуда вещи для дальнейшей продажи неизвестным лицам. Полученными деньгами он распоряжался по собственному усмотрению.
Сумма ущерба составила 55 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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