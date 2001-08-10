Житель Корсакова лишился 1,3 миллиона рублей, скачав программу с вирусом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За последние дни жертвами мошенников стали жители сразу нескольких районов Сахалинской области. Общий ущерб превысил 1,7 миллиона рублей, по всем фактам возбуждены уголовные дела.
Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, 34-летний житель Корсакова лишился 1 343 000 рублей, скачав со стороннего сайта программу с искусственным интеллектом для обработки фото. Вместо генератора изображений мужчина установил вирусы. Телефон заблокировался, а после принудительной перезагрузки потерпевший обнаружил, что с его счёта списаны все сбережения.
74-летней жительнице Александровска-Сахалинского позвонил фальшивый "сотрудник райадминистрации" под предлогом вручения награды за труд и выведал номер СНИЛС. Вслед за ним к схеме подключилась псевдосотрудница "военной прокуратуры". Под предлогом "декларирования и защиты средств" она убедила пенсионерку обналичить в банкомате 340 000 рублей и передать их приехавшему курьеру.
48-летняя жительница Южно-Сахалинска перешла по ссылке в сообщении с просьбой "проголосовать за лучшего врача". В результате женщина потеряла доступ к своему аккаунту, а мошенники от её имени разослали контактам просьбы о срочном займе. На подобную уловку попались 39-летний житель Северо-Курильска и 23-летняя островитянка, переведшие злоумышленникам 20 и 10 тысяч рублей соответственно.
Полиция напоминает: никогда не скачивайте файлы и приложения со сторонних ресурсов и не переходите по неизвестным ссылкам из сообщений. Не передавайте посторонним лицам персональные данные - паспорт, СНИЛС, коды из СМС. Если вам поступает просьба о финансовой помощи от знакомого в мессенджере, обязательно перезвоните человеку по обычной телефонной связи и уточните информацию лично.
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