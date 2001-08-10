Жительница Южно-Сахалинска похитила игровую консоль с витрины магазина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске полиция раскрыла кражу товара из магазина. Подозреваемой стала 38-летняя местная жительница.
Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, ранее в дежурную часть поступило заявление от менеджера магазина электроники о том, что неизвестное лицо похитило товар с витрины. Сумма ущерба составила 65 300 рублей.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ей оказалась неоднократно судимая 38-летняя местная жительница.
Установлено, что подозреваемая целенаправленно пришла в магазин электротоваров для совершения кражи. Проходя среди витрин, фигурантка приметила коробку с игровой консолью.
Убедившись, что за её действиями не наблюдают, а продавцы заняты с другими покупателями, злоумышленница взяла одну коробку со стеллажа и поспешно покинула место преступления. В дальнейшем подозреваемая продала похищенный товар неизвестному лицу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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