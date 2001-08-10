На Камчатке иностранец, поддерживающий экстремистскую организацию, требовал со знакомого несуществующий долг
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Петропавловске-Камчатском 33-летний мужчина, по версии следствия, угрожал знакомому насилием и требовал 300 тысяч рублей за несуществующий долг, сообщает ИА «Кам 24».
Как рассказали ИА «Кам 24» в управлении ФСБ по Камчатскому краю, в Петропавловске-Камчатском 33-летнего мужчину подозревают в вымогательстве 300 тысяч рублей. По версии следствия, он угрожал насилием своему 31-летнему знакомому, требуя вернуть несуществующий долг.
Ранее подозреваемый привлекался к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства и общественного порядка. «Он разделяет идеологию запрещённой в России экстремистской организации, основанной на культе преступного образа жизни», – добавили в ведомстве.
Как сообщили информагентству в УМВД России по Камчатскому краю, с 11 августа по 16 октября 2026 года подозреваемый требовал деньги в гаражном боксе на улице Автомобилистов.
Мужчину задержали сотрудники полиции и УФСБ. Во время оперативных мероприятий у него изъяли мобильный телефон, который может стать доказательством по делу.
Возбуждено уголовное дело о вымогательстве с применением насилия в крупном размере. Суд отправил подозреваемого под стражу.
За такое преступление грозит до семи лет лишения свободы.
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