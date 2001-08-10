Тихоокеанское
информационное агентство
27 Октября 2026
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10:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске иномарка сбила пешехода на пешеходном переходе

В Южно-Сахалинске иномарка сбила пешехода на пешеходном переходе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске произошёл наезд на пешехода. ДТП случилось в районе дома 371 проспекта Мира.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекци, по предварительным данным, 52-летний водитель, управляя автомобилем "Nissan Murano" и двигаясь в северном направлении, не предоставил преимущество в движении пешеходу, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершил на него наезд.

В результате ДТП 55-летняя пешеход получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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