Сахалинец украл велосипед и колесо от другого велосипеда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступили два заявления местных жителей о хищении велосипедов и комплектующих. По материалам проверки в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 41-летнего жителя Южно-Сахалинска, ранее судимого.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, в первом случае злоумышленник проник в подъезд многоквартирного дома, где обнаружил оставленный на лестничной клетке велосипед, пристёгнутый металлическим тросом. Умысел на его завладение фигурант реализовал частично: снял с транспортного средства заднее колесо и похитил его для дальнейшей перепродажи. Ущерб составил 10 000 рублей. Изъятое колесо вернули владельцу.

Второй эпизод случился спустя несколько дней. Злоумышленник совершил кражу велосипеда, находившегося на улице без противоугонной системы: он сел на велосипед и уехал в неизвестном направлении. Ущерб – 43 000 рублей. Похищенное имущество вернули владельцу.

По данному поводу возбудили два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.