В Южно-Сахалинске задержали подростка, подозреваемого в двух угонах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОП УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило заявление от 41-летней жительницы областного центра о том, что неизвестные похитили её автомобиль иностранного производства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 16-летний житель Южно-Сахалинска.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, выяснилось, что ночью 4 августа текущего года подозреваемый пришёл на стоянку автомобилей. С помощью принесённых с собой инструментов молодой человек открыл дверь машины, не оборудованной сигнализацией, после чего путём вскрытия замка зажигания и соединения проводов завёл транспортное средство и поехал кататься по улицам областной столицы. Накатавшись, подозреваемый бросил машину и скрылся.

Отдел дознания ОП УМВД России «Южно-Сахалинск» возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Также в отношении подозреваемого расследуется ещё одно уголовное дело по статье 166 УК РФ. Сейчас оба дела объединены в общее производство. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.