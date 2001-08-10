Рецидивист вынес под курткой из магазина в Южно-Сахалинске алкоголь и продукты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило заявление от специалиста службы безопасности о том, что неизвестный похитил товар из магазина.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 45-летний местный житель.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, подозреваемый, находясь в помещении магазина, приметил товар, который решил похитить. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он взял с полок алкогольную продукцию и продукты питания, которые спрятал под куртку. Совершив противоправные действия, злоумышленник покинул место преступления и скрылся. В дальнейшем мужчина распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению.

Возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.