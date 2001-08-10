Прокуратура добилась ремонта хранилища угля в Северо-Курильске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Северо-Курильского района провела проверку по факту обрушения внешней стены хранилища угля центральной котельной Северо-Курильска.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, установлены многочисленные нарушения норм технической эксплуатации и содержания объекта, обеспечения его безопасности. В адрес мэра муниципального округа и руководителя муниципального предприятия, эксплуатирующего котельную, внесли представления.

Прокуратура района, осуществляя надзор за исполнением федерального законодательства, обеспечивала контроль за устранением выявленных нарушений и выполнением капитальных строительных работ.

В результате прокурорского вмешательства нарушения закона устранили в полном объёме, хранилище угля котельной восстановили. За нарушение правил эксплуатации объектов хранения, содержания и транспортировки энергоносителей виновное должностное лицо предприятия, эксплуатирующего котельную, привлекли к административной ответственности по статье 9.11 КоАП РФ в виде штрафа.