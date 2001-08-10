Сахалинец нарыбачил на уголовное дело
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области совместно с коллегами из ОМВД России «Корсаковский» задержали 38-летнего жителя областного центра, когда он осуществлял добычу водных биологических ресурсов.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, выяснилось, что ранним утром подозреваемый прибыл в район залива Мордвинова в селе Охотское Корсаковского района. Используя лодку и запрещённое орудие лова – ставную сеть, фигурант незаконно добывал кету. На момент задержания он успел добыть 17 экземпляров. Сумма ущерба составила более 68 тысяч рублей.
Отдел дознания ОМВД России «Корсаковский» возбудил уголовное дело по пункту «в» части 1 статьи 256 УК РФ по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов. Материал подготовлен на основе предварительных данных.
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