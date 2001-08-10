Сахалинец, не имеющий прав на управление автомобилем, сел пьяным за руль и попал в ДТП
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел ОМВД России «Анивский» завершил расследование уголовного дела против 30-летнего жителя села Песчанское Анивского района.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, установлено, что 20 июня 2026 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея прав на управление транспортными средствами, а также будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль автомобиля.
Фигурант пояснил, что вечером 19 июня распивал спиртные напитки у себя дома, и когда они закончились, решил съездить в Аниву за дополнительной порцией алкоголя. Ночью, двигаясь по автодороге между селом Песчанским и Анивой, на затяжном повороте мужчина не справился с управлением и совершил ДТП, столкнувшись с другим автомобилем. Прибывшие на место сотрудники ДПС при оформлении аварии выяснили, что водитель также не имеет водительского удостоверения. По результатам освидетельствования прибор показал 0,631 мг/л алкоголя – факт опьянения установлен. Автомобиль эвакуировали и поместили на штрафстоянку.
Своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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