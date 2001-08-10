Сахалинец обокрал мать и угнал ее автомобиль
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел ОМВД России «Корсаковский» завершил расследование уголовного дела против ранее судимого 30-летнего жителя села Чапаево Корсаковского района.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, установлено, что обвиняемый, проживая вместе с матерью в одной квартире и находясь в состоянии алкогольного опьянения, без её ведома взял её мобильный телефон и перевёл 12 600 рублей на свой личный банковский счёт. Деньги он в этот же день потратил на алкоголь и продукты. Своими умышленными действиями он совершил преступление, предусмотренное пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счёта.
Он же позже решил довезти свою знакомую до Корсакова и тайно, без разрешения матери, взял запасные ключи от её автомобиля. Не имея прав на управление транспортными средствами, он сел за руль, заехал за товарищами, и они уехали из села. По пути следования по улице Гвардейской в Корсакове в районе магазина фигурант не справился с управлением – автомобиль занесло, и произошло опрокидывание в кювет с последующим переворотом машины.
Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).
Уголовные дела будут рассмотрены в суде.
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