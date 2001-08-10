Тихоокеанское
информационное агентство
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10:29, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Во Владивостоке задержан учитель географии из местной школы, который снимался в порно

Во Владивостоке задержан учитель географии из местной школы, который снимался в порно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке задержали учителя географии, который снимался в порнофильмах. Об этом сообщает РИА VladNews со ссылкой на Telegram-канал РЕН ТВ.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в социальных сетях противоправный контент преподавателя одной из местных школ. Полицейские оперативно установили его личность и задержали мужчину.

Известно, что учитель географии также преподавал в университете. В своём Telegram-канале он рассказывал об унижениях учеников и о симпатии к нему девочек из младших классов, а также о съёмках в фильме для взрослых.

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