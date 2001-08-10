Тихоокеанское
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12:22, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка забрала чужие деньги из банкомата в торговом центре

Сахалинка забрала чужие деньги из банкомата в торговом центре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полиция раскрыла кражу денег у банкомата. Подозреваемой стала 55-летняя местная жительница.

Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, в дежурную часть обратилась 47-летняя местная жительница с заявлением о краже денежных средств.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую.

Выяснилось, что заявительница пыталась внести деньги на счёт через банкомат, установленный в торговом центре. Из-за технической ошибки терминал не принял купюры, но женщина отошла, не дождавшись завершения операции. Через несколько минут банкомат открыл ячейку и вернул наличные. Стоявшая рядом подозреваемая забрала чужие деньги себе. Сумма ущерба составила 7 000 рублей.

Следственным отделом ОП УМВД России "Южно-Сахалинск" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

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