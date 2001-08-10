В Корсакове и Курильске задержали водителей, повторно севших за руль пьяными
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская Госавтоинспекция пресекла поездки нетрезвых рецидивистов. Инциденты произошли в Корсакове и Курильске.
Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, первый случай зафиксирован в Корсакове. В вечернее время на одной из улиц города инспекторы остановили автомобиль японского производства под управлением 34-летней местной жительницы. Проверка показала, что женщина не имеет права управления транспортными средствами. Ранее, 14 июня 2026 года, она уже привлекалась к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) с назначением штрафа в размере 45 000 рублей, который так и не оплатила.
Поскольку у ранее неоднократно судимой автомобилистки имелись явные признаки опьянения, ей предложили пройти освидетельствование на месте. Алкотектор состояние алкогольного опьянения не зафиксировал. Заподозрив наркотическое опьянение, автоинспекторы направили водителя в медицинское учреждение, но она категорически отказалась от прохождения медосвидетельствования. Транспортное средство изъято.
Второй случай зафиксирован в Курильске. Местные инспекторы ДПС остановили самосвал под управлением 45-летнего жителя посёлка Быков Долинского района. Мужчина 23 декабря 2025 года привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и был лишён водительских прав сроком на 1 год и 6 месяцев. На этот раз водитель также отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
По обоим фактам дознаватели возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).
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