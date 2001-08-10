В Дальнем сгорело двухэтажное здание автомастерской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Фиалковой улице в селе Дальнее загорелось двухэтажное здание автомастерской. Тушение пожара осложняла высокая пожарная нагрузка.

Газодымозащитники вынесли из горящего здания газовый баллон и две 200-литровые ёмкости с топливом. Пожарные не допустили распространения огня на двухэтажный жилой дом, находившийся рядом.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, пожар ликвидировали на 400 квадратных метрах. В тушении участвовали 17 огнеборцев и 6 единиц техники МЧС России. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС России.