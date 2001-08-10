Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинске завершено расследование уголовного дела о передаче питбайка несовершеннолетнему. Обвиняемой стала 33-летняя жительница Долинского района.

Как сообщили ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, женщину обвиняют по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни).

По версии следствия, в июне 2026 года женщина приобрела мотоцикл (питбайк) и передала его в пользование своему 14-летнему сыну, зная, что он не имеет водительского удостоверения на право управления транспортным средством.

8 сентября 2026 года подросток, управляя мотоциклом без мотошлема, двигался по участку автомобильной дороги общего пользования в районе одного из домов по улице Путевой села Сокол Долинского района. В пути следования он не справился с управлением, упал с мотоцикла и получил телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, подтверждающую, что обвиняемая вовлекла своего несовершеннолетнего сына в совершение действий, представляющих опасность для его жизни.

Уголовное дело с утверждённым прокурором города Долинска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.