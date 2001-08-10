В Южно-Сахалинске мужчина напал на восьмилетнего ребёнка, вышедшего вынести мусор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске следователи проводят проверку по факту избиения несовершеннолетнего.

Как сообщили ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, речь идёт о причинении телесных повреждений ребёнку во дворе многоквартирного дома.

По предварительным данным, 26 сентября 2026 года в вечернее время в районе одного из домов по улице Ленина в Южно-Сахалинске мужчина нанёс телесные повреждения восьмилетнему мальчику, который вышел во двор вынести мусор. Ребёнку была оказана медицинская помощь.

По данному факту следственным отделом по городу Южно-Сахалинску организована доследственная проверка по ст. 213 УК РФ.

В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личность мужчины, а также степень тяжести причинённого вреда здоровью несовершеннолетнего.