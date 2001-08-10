Тихоокеанское
информационное агентство
29 Сентября 2026
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На двух перекрестках в Южно-Сахалинске временно ограничат движение
13:58, | Новости общества Сахалина и Курил

На двух перекрестках в Южно-Сахалинске временно ограничат движение

На двух перекрестках в Южно-Сахалинске временно ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы будут проводиться в ночное время.

Движение транспорта будет временно перекрыто на следующих участках:

- с 22:00 29 сентября до 6:00 30 сентября: на пересечении проспекта Мира с улицей Пограничной;

- с 22:00 30 сентября до 6:00 1 октября: на пересечении проспекта Мира с улицей Емельянова.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.

 

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