Сахалинец заплатил 166 тысяч рублей за курсовую и остался без работы и денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» обратился 26-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – им оказался 25-летний житель Красноярска.

Выяснилось, что мужчина, не имея постоянного заработка, разместил в интернете объявление о выполнении курсовых работ на возмездной основе. Заявитель откликнулся, они обговорили стоимость и сроки. Спустя некоторое время фигурант начал требовать дополнительные деньги – якобы за сложность работы.

Обманом ему удалось выманить у потерпевшего 166 тысяч рублей. Услугу он не выполнил, перестал выходить на связь, а деньги потратил на личные нужды.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, по данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.