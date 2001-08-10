В Южно-Сахалинске задержали пьяного водителя без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 сентября 2026 года в 22:26 сотрудники Госавтоинспекции при несении службы в районе дома №78 по улице Украинской в Южно-Сахалинске остановили автомобиль иностранного производства под управлением 38-летнего жителя Томари.

При проверке документов инспекторы выяснили, что водительских прав у мужчины нет. Также полицейские заподозрили, что он может находиться в состоянии опьянения – на это указывали внешние признаки и поведение, не соответствующее обстановке. Водителю предложили пройти освидетельствование, но он отказался. От управления его отстранили, автомобиль поместили на территорию УМВД.

Дальнейшая проверка показала, что в 2022 году фигуранта привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ – его лишили права управления на 1 год 6 месяцев и оштрафовали на 30 000 рублей.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, отдел дознания возбудил уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ – управление транспортом в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию.