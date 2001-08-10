Полицейские Корсакова нашли у местного жителя два куста конопли на балконе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Корсаковский» получили оперативную информацию о том, что 52-летний местный житель, ранее судимый по аналогичной статье, может хранить наркотики. В ходе обследования его квартиры полицейские обнаружили и изъяли два куста растения рода «Конопля», которые хранились на балконе.
Мужчина пояснил, что в сентябре 2026 года недалеко от остановки рейсового автобуса, следовавшего из Южно-Сахалинска в Корсаков, в лесном массиве он нашёл два дикорастущих куста конопли. Он срезал их, принёс домой, высушил и хранил для личного пользования без цели сбыта – до момента обнаружения полицейскими.
Согласно экспертизе, изъятые растения содержат наркотическое средство тетрагидроканнабинол и являются частями наркосодержащих растений рода «Конопля» общей массой 60,8 грамма. Это относится к значительному размеру.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, следователи ОМВД России «Корсаковский» возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ – незаконные приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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