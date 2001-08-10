За неуплату алиментов на содержание ребёнка осуждена жительница Анивского района
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Анивский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Её признали виновной по части 1 статьи 157 УК РФ – неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, совершённая неоднократно.
Суд установил, что с сентября 2025 года по март 2026 года подсудимая без уважительных причин, имея возможность трудоустроиться и материально заботиться о ребёнке, вопреки судебному решению алименты не выплачивала. Задолженность превысила 158 тысяч рублей. Мер к её погашению женщина не предпринимала.
В ходе расследования уголовного дела подсудимая устроилась на работу, а в судебном заседании признала вину. Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.
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