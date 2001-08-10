Тихоокеанское
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10:03, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За неуплату алиментов на содержание ребёнка осуждена жительница Анивского района

За неуплату алиментов на содержание ребёнка осуждена жительница Анивского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Анивский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Её признали виновной по части 1 статьи 157 УК РФ – неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, совершённая неоднократно.

Суд установил, что с сентября 2025 года по март 2026 года подсудимая без уважительных причин, имея возможность трудоустроиться и материально заботиться о ребёнке, вопреки судебному решению алименты не выплачивала. Задолженность превысила 158 тысяч рублей. Мер к её погашению женщина не предпринимала.

В ходе расследования уголовного дела подсудимая устроилась на работу, а в судебном заседании признала вину. Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.

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