В Корсакове задержали подозреваемого в краже украшений из частного дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове оперативники задержали подозреваемого в совершении кражи из частного дома. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, в дежурную часть поступило заявление от местной жительницы 1976 года рождения о том, что неустановленное лицо из её дома похитило имущество на общую сумму 165000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 52-летний местный житель.

Выяснилось, что 22 сентября текущего года фигурант, выбрав время, когда хозяева частного домовладения отсутствуют, при помощи подручных инструментов вскрыл окно и проник внутрь помещения. Обыскав жилище, подозреваемый похитил серьги с бриллиантами, цепочку, кольцо с бриллиантами, серьги в виде колец и браслет, после чего скрылся.

Позже он был задержан сотрудниками уголовного розыска, похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.