На трассе Тымовск – Александровск-Сахалинский опрокинулась Mazda Flair

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Александровск-Сахалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Авария случилась 19 сентября 2026 года в 12:40 на 29-м километре автодороги «Тымовск – Александровск-Сахалинский».

По предварительным данным, 59-летняя водитель за рулём Mazda Flair не справилась с управлением. Машина съехала в левый кювет по ходу движения и опрокинулась. В результате ДТП телесные повреждения получили сама водитель и 42-летняя пассажирка.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая скорость движения и причины потери контроля над автомобилем. По результатам проверки примут процессуальное решение. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и учитывать дорожные условия.