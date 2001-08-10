Тихоокеанское
информационное агентство
21 Сентября 2026
Сейчас 23:54
84,20|96,67
Вылетевший из прицепа брус спровоцировал аварию на трассе Южно-Сахалинск – Оха
10:42, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На трассе Тымовск – Александровск-Сахалинский опрокинулась Mazda Flair

На трассе Тымовск – Александровск-Сахалинский опрокинулась Mazda Flair

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Александровск-Сахалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Авария случилась 19 сентября 2026 года в 12:40 на 29-м километре автодороги «Тымовск – Александровск-Сахалинский».

По предварительным данным, 59-летняя водитель за рулём Mazda Flair не справилась с управлением. Машина съехала в левый кювет по ходу движения и опрокинулась. В результате ДТП телесные повреждения получили сама водитель и 42-летняя пассажирка.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая скорость движения и причины потери контроля над автомобилем. По результатам проверки примут процессуальное решение. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и учитывать дорожные условия.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?