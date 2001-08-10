Сахалинец уклонялся от обязательных работ и отправился отбывать наказание в колонию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Аниве суд рассмотрел представление уголовно-исполнительной инспекции о замене обязательных работ более строгим наказанием.

Ранее местного жителя осудили за неоднократную неуплату алиментов на несовершеннолетних детей без уважительной причины. Ему назначили 200 часов обязательных работ. Однако осуждённый систематически уклонялся от их отбывания без уважительных причин, несмотря на неоднократные предупреждения о возможной замене наказания.

Суд согласился с позицией прокурора и заменил обязательные работы на лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении. Учитывая, что мужчина неоднократно не являлся в суд, его заключили под стражу и направили к месту отбывания наказания под конвоем.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, исполнение решения суда находится на контроле ведомства. Прокуратура напоминает: уклонение от отбывания наказания влечёт его замену на более строгое.