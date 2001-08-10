Сахалинец вынес из торгового центра кемпинговый домик и две палатки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже из торгового центра. В полицию обратился представитель магазина.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний местный житель. Выяснилось, что 27 июля мужчина зашёл в магазин туристических товаров. Дождавшись, когда продавцы отвлекутся на других покупателей, он взял кемпинговый домик (шатёр) и две палатки, после чего скрылся. Похищенное он использовал по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 58 734 рубля.

Возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – кража. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, расследование продолжается. Полиция проверяет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.