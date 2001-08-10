Тихоокеанское
информационное агентство
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12:19, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Иностранца будут судить за то, что помог земляку незаконно жить на Сахалине

Иностранца будут судить за то, что помог земляку незаконно жить на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области прокуратура направила в суд уголовное дело против 46-летнего иностранца. Его обвиняют в том, что он вместе с сообщником организовал незаконное пребывание своего земляка в Южно-Сахалинске.

Дело возбудили по статье об организации незаконной миграции, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Материалы передали в Южно-Сахалинский городской суд.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, дело против второго участника выделили в отдельное производство. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Мера пресечения в отношении него не уточняется.

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