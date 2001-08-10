Ранее судимый житель Южно-Сахалинска обокрал магазин одежды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники полиции раскрыли кражу из магазина одежды. В дежурную часть обратился представитель торговой точки с заявлением о хищении товарно-материальных ценностей.

Оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина вошёл в торговый зал, выбрал несколько предметов одежды и прошёл в примерочную кабинку. Там он снял с товара антикражные устройства, спрятал вещи в принесённый рюкзак и беспрепятственно покинул магазин. Похищенное он продал неизвестным по цене ниже рыночной, а деньги потратил на себя. Общая сумма ущерба составила 13 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, расследование продолжается. Полиция проверяет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.