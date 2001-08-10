Сахалинка нашла банковскую карту и отправилась в магазин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу денег с банковской карты. В полицию обратилась 17-летняя местная жительница – с её карты пропали средства.

Оперативники установили подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 30-летняя жительница областного центра. Следствие выяснило, что потерпевшая незадолго до инцидента потеряла свою банковскую карту. Фигурантка нашла её на улице и, пользуясь бесконтактной оплатой, совершила ряд покупок в разных торговых точках города. Женщина потратила 6 200 рублей, пока карту не заблокировали. Чтобы скрыть следы, она уничтожила карту.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража с банковского счёта. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, расследование продолжается. Полиция напоминает: при утере банковской карты необходимо сразу её блокировать, а находку чужой карты нельзя использовать – это уголовно наказуемо.