Тихоокеанское
информационное агентство
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10:47, | Новости происшествий Сахалина и Курил

У жителя Северо-Курильска изъяли смесь табака с гашишным маслом

У жителя Северо-Курильска изъяли смесь табака с гашишным маслом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделение дознания ОМВД России «Северо-Курильское» возбудило уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Фигурантом стал ранее судимый 49-летний местный житель.

Сотрудники уголовного розыска установили, что мужчина незаконно приобрёл и хранил для личного употребления наркотическое средство – смесь измельчённых частей табака и масла каннабиса (гашишного масла). 14 августа при личном досмотре у него обнаружили и изъяли бумажный свёрток с веществом. Экспертиза подтвердила: это смесь табака с гашишным маслом общей массой 0,52 грамма, содержание чистого масла – 0,07 грамма.

В тот же день при обследовании квартиры фигуранта в кухонном гарнитуре нашли ещё один свёрток с аналогичным веществом массой 1,85 грамма (содержание масла – 0,18 грамма). Также изъяли предметы со следами тетрагидроканнабинола, предназначенные для приготовления и употребления наркотиков.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, общая масса изъятой смеси составила 2,37 грамма, содержание масла каннабиса – 0,25 грамма. По законодательству это образует значительный размер. Дознание продолжается.

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