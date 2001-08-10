Пьяный водитель без прав перевернулся на внедорожнике в Тымовском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Тымовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Авария случилась 11 сентября 2026 года в 14:30 на 563-м километре автодороги «Южно-Сахалинск – Оха».

По предварительным данным, 27-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший права на управление, двигался на Toyota Land Cruiser Prado в южном направлении. Мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинул внедорожник в правый кювет. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая скорость движения и причины потери контроля над автомобилем. По результатам проверки примут процессуальное решение. Госавтоинспекция напоминает: управление транспортом в нетрезвом виде и без прав – грубое нарушение, которое может привести к тяжёлым последствиям.