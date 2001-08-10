Гражданина Китая совершившего смертельное ДТП в Приморье осудили на пять лет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Хасанский районный суд Приморского края вынес приговор гражданину Китайской Народной Республики, признанному виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия, повлекшего тяжкие последствия. Как установлено в ходе судебного разбирательства, в январе 2026 года подсудимый управлял технически исправным крупногабаритным полуприцепом-тягачом с тяжелым прицепом специальной конструкции и следовал по автомобильной дороге «Раздольное — Хасан» со стороны села Раздольное в направлении поселка городского типа Хасан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.
В нарушение требований Правил дорожного движения Российской Федерации водитель двигался с превышением разрешенной скорости, создавая реальную опасность для других участников дорожного движения. В результате превышения скорости он утратил контроль над транспортным средством, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «KING LONG», следовавшим во встречном направлении. У водителя автобуса, как отмечено в материалах дела, не имелось технической возможности избежать столкновения.
Последствия аварии оказались тяжелыми: водитель и два пассажира автобуса получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия, еще два пассажира получили травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.
В ходе рассмотрения уголовного дела гражданин КНР признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Приговором Хасанского районного суда Приморского края он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.
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