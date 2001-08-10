Тихоокеанское
информационное агентство
11 Сентября 2026
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16:01, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Прокуратура помогла сахалинцу получить зарплату за выходные дни

Прокуратура помогла сахалинцу получить зарплату за выходные дни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Долинская городская прокуратура провела проверку по обращению местного жителя о нарушении трудовых прав. Установлено, что работодатель привлекал гражданина к работе в выходные и праздничные дни без письменного согласия, а также не оплачивал эту работу в двойном размере и не предоставлял дополнительный день отдыха.

Руководителю предприятия внесли представление об устранении нарушений трудового законодательства. После вмешательства прокуратуры работнику начислили заработную плату за привлечение к работе в выходные и праздничные дни.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, права гражданина восстановлены. Ведомство напоминает: привлечение к труду в выходные и праздники допускается только с письменного согласия работника и компенсируется двойной оплатой либо дополнительным днём отдыха. За нарушение этих норм предусмотрена ответственность.

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