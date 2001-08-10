Прокуратура помогла сахалинцу получить зарплату за выходные дни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Долинская городская прокуратура провела проверку по обращению местного жителя о нарушении трудовых прав. Установлено, что работодатель привлекал гражданина к работе в выходные и праздничные дни без письменного согласия, а также не оплачивал эту работу в двойном размере и не предоставлял дополнительный день отдыха.

Руководителю предприятия внесли представление об устранении нарушений трудового законодательства. После вмешательства прокуратуры работнику начислили заработную плату за привлечение к работе в выходные и праздничные дни.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, права гражданина восстановлены. Ведомство напоминает: привлечение к труду в выходные и праздники допускается только с письменного согласия работника и компенсируется двойной оплатой либо дополнительным днём отдыха. За нарушение этих норм предусмотрена ответственность.