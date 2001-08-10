Троих жителей Анивы будут судить за вылов симы и корюшки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России «Анивский» завершил расследование уголовного дела в отношении трёх местных жителей – 49, 45 и 53 лет. Их обвиняют в незаконной добыче водных биологических ресурсов.

По данным следствия, вечером 18 мая 2026 года мужчины прибыли на реку Лютога в Анивском районе. С помощью ставной сети и рыбацкого костюма они вышли на правый берег – этот участок в тот период является миграционным путём к местам нереста симы и зубатой корюшки. Растянув сеть вдоль реки и держа её за оба края, злоумышленники создали карман для рыбы. Дождавшись наполнения, они извлекли улов: две особи симы и 1287 особей зубатой корюшки. Общий ущерб превысил 91 тысячу рублей.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, действия обвиняемых квалифицировали по части 3 статьи 256 УК РФ – незаконный вылов в местах нереста и на миграционных путях, группой лиц по предварительному сговору, с особо крупным ущербом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.